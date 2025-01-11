Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Fırtına'da değişim rüzgarı

Fırtına'da değişim rüzgarı

Ali Kemal Yazıcı
04:0011/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor, genç futbolcu Oğuzhan Yılmaz ile sözleşme yeniledi. 18 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine amatör branşlardan sorumlu yönetici Semih Hekimoğlu, Oğuzhan Yılmaz ve ailesi katıldı.
Trabzonspor, genç futbolcu Oğuzhan Yılmaz ile sözleşme yeniledi. 18 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine amatör branşlardan sorumlu yönetici Semih Hekimoğlu, Oğuzhan Yılmaz ve ailesi katıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha yüksek tempoda oynayan, daha çok pozisyon üreten ve rakibe daha az pozisyon veren bir takım haline gelmek zorunda olduklarını ifade ederek, transfer politikalarını da bu tespitler üzerine kurguladıklarını söyledi.

Süper Lig’de yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş, kupadaki Alanyaspor maçının morali ile bu karşılaşmayı da kazanmak istediklerini söyledi. Samsun'da ilk yarı kötü, ikinci yarı iyi oynadıklarını, Galatasaray maçında da iyi oynadıklarını hatırlatan Güneş, “Hatalar yapıyoruz, basit goller yiyoruz. Bunlar hepsi futbolun içerisinde var ama şunu kabul etmek lazım ki kaybettiğimiz maçlar daha sakin kalıp daha özgüvenli oynayıp kazanabileceğimiz maçlardı. Onun için kadromuza katacağımız futbolcuların oyun aklı olarak da katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü olağanüstü iyi oynamak yetmiyor. Daha yüksek tempo, daha çok pozisyon üreten, rakibe daha az pozisyon veren takım olmak zorundayız” diye konuştu.


SERİ YAKALAMAK İSTİYORUZ

Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başladıklarını belirten Şenol Güneş, "Ama lig olarak bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Umarım bu lig maçıyla üst üste galibiyeti sağlamış oluruz, Arkasından da ligde bir seri yakalarız. Asıl hedeflerimizden biri kadromuzu oluşturmak. Bunun için tabi hem giden hem kalan olabileceğini hep söyledik. Ama şu andaki elimizdeki kadro Antalyaspor maçından sonra değişikliğe uğrayabilir. Hem katılım olarak yeni gelebilecekler hem gidecekler ayın 13’ünde transfer başlayacağı için. Sivas maçı ile bunu değerlendirebiliriz. Ama şu anda gündemimizde sadece Antalya maçı var. Onu değerlendireceğiz” dedi. Takımla ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Draguş sakat şu anda, ayrı çalışacak. Tedavisi devam ediyor. Savic ve Okay idmanlara başladılar. Okay biraz daha iyi durumda. Onun dışında ciddi boyutta sakatlık yok” ifadelerini kullandı.


#spor
#Trabzonspor
#Şenol Güneş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB, bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerini duyurdu...