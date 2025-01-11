Fırtına'da değişim rüzgarı

Süper Lig’de yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş, kupadaki Alanyaspor maçının morali ile bu karşılaşmayı da kazanmak istediklerini söyledi. Samsun'da ilk yarı kötü, ikinci yarı iyi oynadıklarını, Galatasaray maçında da iyi oynadıklarını hatırlatan Güneş, “Hatalar yapıyoruz, basit goller yiyoruz. Bunlar hepsi futbolun içerisinde var ama şunu kabul etmek lazım ki kaybettiğimiz maçlar daha sakin kalıp daha özgüvenli oynayıp kazanabileceğimiz maçlardı. Onun için kadromuza katacağımız futbolcuların oyun aklı olarak da katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü olağanüstü iyi oynamak yetmiyor. Daha yüksek tempo, daha çok pozisyon üreten, rakibe daha az pozisyon veren takım olmak zorundayız” diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başladıklarını belirten Şenol Güneş, "Ama lig olarak bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Umarım bu lig maçıyla üst üste galibiyeti sağlamış oluruz, Arkasından da ligde bir seri yakalarız. Asıl hedeflerimizden biri kadromuzu oluşturmak. Bunun için tabi hem giden hem kalan olabileceğini hep söyledik. Ama şu andaki elimizdeki kadro Antalyaspor maçından sonra değişikliğe uğrayabilir. Hem katılım olarak yeni gelebilecekler hem gidecekler ayın 13’ünde transfer başlayacağı için. Sivas maçı ile bunu değerlendirebiliriz. Ama şu anda gündemimizde sadece Antalya maçı var. Onu değerlendireceğiz” dedi. Takımla ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Draguş sakat şu anda, ayrı çalışacak. Tedavisi devam ediyor. Savic ve Okay idmanlara başladılar. Okay biraz daha iyi durumda. Onun dışında ciddi boyutta sakatlık yok” ifadelerini kullandı.