SÜPER LİG

Fırtına’da kemer sıkmaya devam

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon izlediği transfer politikasından mali ve sportif açıdan önemli bir verim alan Trabzonspor, bu sezon da aynı politika üzerinde duracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor,

Trabzonspor,

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM

Trabzonspor, son yılların en az transfer harcamasını yapacak. UEFA ile Finansal Fair-Play kapsamında anlaşma yapan Trabzonspor, yaz transfer döneminde harcamalarına dikkat eden kulüplerin başında geliyor. Geçtiğimiz sezon 2 milyon 200 bin Euro (14 milyon 764 bin TL) bonservis harcaması yapan Trabzonspor, bu sezon bu rakamın altına düşecek.

Yeni sezon öncesi yapılacak olan transferlere bordo-mavili kulüp, 2 milyon Euro’dan (13 milyon 500 bin TL) yukarı bir harcama yapmayacak.

TRANSFERE 2 MİLYON EURO

Trabzonspor geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda transfer politikasını belirlemiş durumda. 5-6 oyuncu transferi gerçekleştirmeyi planlayan bordo-mavili kulüp söz konusu futbolcular arasında ise bonservis bedeli ödemeyeceği, kiralık alabileceği veya çok düşük maliyetle kadroya katabileceği oyuncular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bunun en önemli sınavını ise geçtiğimiz sezon veren Trabzonspor, takımdan ayrılan futbolculardan ise 9 milyon 590 bin Euro gelir elde etmişti. Transfer ettiği oyunculara ise 2 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli ödeyen, bordo-mavili kulübün transfer politikası tamamen değişmişti.

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