Fırtına’da yabancılar zirvede bitirdi

Trabzonspor’da bu sezon forma giyen yabancı futbolcular, tarihe geçti. Bordo-mavililerin bu sezon ligde attığı 64 golün 43’ü yabancılardan gelirken, 1995-1996 sezonunda 30 gol atan Şota ve Arçil Arveladze kardeşlerin rekoru da kırıldı.

52 yıllık tarihine bugüne kadar 129 yabancı oyuncu sığdıran Karadeniz ekibi, yabancılarından en çok verimi bu sezon aldı. Bordo-mavililer, bu sezon kadrosunda 11 yabancı oyuncu bulundurdu. Teknik direktör Ünal Karaman, fazla şans vermediği Ibanez dışında diğer yabancı oyuncuların tamamından yararlandı.

Trabzonspor, geride kalan sezonda 64 gol atarken, söz konusu gollerin 43’ü yabancı futbolculardan geldi. Rodallega 15, Nwakaeme 10, Ekuban, Filip Novak ve Sosa 5, Onazi 2 ve Vahid Amiri de 1 gol kaydettiler. Trabzonspor’un hanesine yazdırdığı 63 puanın 56’sını da yabancılarının gol attığı maçlarda elde etti.

ŞOTA VE ARÇİL’İN REKORUNU KIRMIŞLARDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın, bordo-mavili takımın kadrosunda bulunan yabancı oyunculara yaklaşımı ise verim alma noktasında önemli etken oldu. Sosa’nın kaptan oluşuyla beraber iyi bir kaynaşma süreci yakalayan bordo-mavililer, kısıtlı kadrosu ve sakatlara rağmen ortaya koyduğu performansla önemli puanlar topladı.

Trabzonspor’da 1995-1996 sezonunda 30 gol atan Şota ve Arçil kardeşler’in rekorunu da henüz lig bitmeden kıran futbolcular, bu sezon attıkları gollerle yeni rekorun sahibi oldu.