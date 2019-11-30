Fırtına’nın kozu Karaman

Trabzonspor’da, teknik direktör Ünal Karaman’ın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısındaki başarısı dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, Karaman yönetiminde İstanbul ekiplerine karşı oynadığı 8 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Galatasaray karşısında da Trabzonspor’un en büyük kozlarından biri Ünal Karaman’ın sahaya süreceği kadro ve vereceği taktiksel kararlar olacak. Üst üste gelen talihsiz sakatlıklar nedeniyle sezon başından bu yana ligde sıkıntılı günler geçirmesine rağmen zirveya tutunmayı başaran bordo-mavililer, Galatasaray karşısında alacağı galibiyetle zirveye yarışında bir engeli daha geride bırakmayı hedefliyor. Trabzonspor’un, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde İstanbul’un üç büyüklerine karşı aldığı saha sonuçları dikkat çekiyor.

8 MAÇTA 15 PUAN TOPLADI

Bordo-mavili takım, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında oynadığı 8 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu karşılaşmaların 4’ünde galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer bu maçlarda attığı 17 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. Karaman yönetimindeki Trabzonspor, bu sonuçlarla ezeli rakipleri karşısında bugüne kadar 15 puan toplarken, 9 puan kaybetti. Trabzonspor, Karaman yönetiminde taraftarı önünde İstanbul’un 3 büyüklerine karşı oynadığı maçları kazandı.

Bakan Albayrak’tan Abdülkadir’e ziyaret



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte ameliyat olan ve tedavisi devam eden bordo-mavililerin genç yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür’ü evinde ziyaret ederek, yer sofrasında birlikte yemek yediler. Bakan Albayrak, sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden milli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini de iletti ve bir an önce sahalara dönmesini temenni etti.