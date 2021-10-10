Formula 1 rüzgarı

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix’siyle sürecek. Bugün saat 15.00’te sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılacak. Şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes’ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix’sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti. Bu iki pilot dışında Verstappen’in takım arkadaşı Sergio Perez, Renault’tan Esteban Ocon ve McLaren’dan Daniel Ricciardo birer kez podyumun zirvesine çıktı. Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix’si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park’ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi. İngiltere’nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye’yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.

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ANAHTAR POLE POZİSYONU

Şu ana kadar 8 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix’sinin 5’inde pole pozisyonunu kazanan pilotlar galip geldi. Kimi Raikkonen 2005’te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008’de, Sebastian Vettel 2011’de pole pozisyonundan başladıkları yarışı ilk sırada bitirdi. 2009’da Jenson Button, 2010’da Lewis Hamilton, ikinci cepten başlayıp damalı bayrağı ilk sırada görürken, geçen yıl ise altıncı cepten gelip 7. şampiyonluğunu aldı.

KAZANAN HAMILTON İLK SIRA BOTTAS'IN

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Türkiye Grand Prix’inde sıralama turları dün koşuldu. Yağmur nedeniyle ıslanan pistte pilotlar zaman zaman zorluk yaşarken, Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1:22,868’lik derecesiyle pole pozisyonun sahibi oldu. Ancak 10 sıra cezası alan Hamilton, 11. sırada start alacak. İlk sırada bir başka Mercedes pilotu Valtteri Bottas yer alacak. Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc de üçüncü sırada başlayacak. Öte yandan Ferrari’nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, aracında 4. kez güç ünitesi değişikliğine gittiği için yarışa son sırada başlayacak. Takımların bir sezonda 3 kez güç ünitesi değiştirme hakkı var.

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Valtteri Bottas

REKOR YİNE KIRILDI

2005 yılında Brezilyalı pilot Juan Pablo Montoya’nın kırdığı pist rekoru, 2021 yılında peş peşe kırılmaya devam ediyor. Önceki günkü antrenman turlarında pilotlar pist rekoru kırma yarışına girerken, dün ilk olarak Hamilton, ikinci sıralama turunda rekorunu 1:23,082 ile tazeledi. Bottas üçüncü sıralama turunda 1:23,071 ile Hamilton’ı geride bıraktı. Daha sonra Hamilton 1:22,868 yaparak pist rekorunu tekrar eline geçirdi.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK GÜZEL

Yağmur nedeniyle sıralama turlarının zorlu geçtiğini belirten Mercedes’in pilotu Lewis Hamilton, “Türkiye’ye geri dönmek çok güzel. Geçen yıl benim ve takımım için inanılmazdı. Çok iyi bir seyirci var. Umarım onlara heyecanlı bir yarış izletiriz” dedi. Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise “Pist çok eğlenceli, özellikle de 8. virajda. Havanın nasıl olacağını ve yarışta ne kadar rekabet edebileceğimizi göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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