Formula 1 Türkiye GP'de zafer Bottas'ın

Tüm dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan ve motor sporlarının en prestijli yarışı olan Formula 1, İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı Türkiye Grand Prix'siyle sürdü.

Penademi nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix’si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirildi.

240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park’ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.

Nefes kesen yarışı Bottas kazandı

İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Bottas, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Red Bull takımı pilotlarından Hollandalı Max Verstappen'in ikinci olduğu yarışta, Meksikalı Sergio Perez üçüncü sırayı aldı.

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Verstappen, bu sezon 12. kez podyuma çıkma başarısını gösterdi. Bottas 9, Perez ise 3. kez podyum sevinci yaşadı.

Great work from @ValtteriBottas today 👏#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/U24u9xfZAl — Formula 1 (@F1) October 10, 2021

Bottas'a kupasını Mustafa Şentop verdi

Intercity İstanbul Park Pisti'ndeki yarışın ardından yapılan törende, podyumun ilk iki basamağına çıkan Bottas ve Red Bull pilotu Max Verstappen, kupalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan aldı.

Yarışı üçüncü sırada tamamlayan Red Bull pilotu Sergio Perez'in kupasını ise Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı takdim etti.

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Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar, podyuma çıkmalarını kutladı.