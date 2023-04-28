Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde yapılacak.





51 tur üzerinden düzenlenecek yarış için bu hafta sonu, farklı bir önem arz ediyor. Yeni Sprint Yarış formatının deneneceği Bakü'de aksiyonun tavan yapması bekleniyor.





Yeni Sprint Yarış formatı nedir?





Formula 1 yönetimi yeniliklere doymuyor, Sprint Yarışları’ndaki yeni perde Bakü’de açılıyor. Sprint yarışları artık ana yarıştan bağımsız hale getirilirken, ana yarışın gridini belirlemeyecek. Ana yarışın gridi, Cuma günü gerçekleştirilecek sıralama turlarında belli olacak.





Sprint sıralama turları Cumartesi günü saat 12.30'da yapılacak ve orta hamur lastiğin kullanılacağı Q1 seansı 12 dakika sürecek. Q2 seansı ise 10 dakika sürecek ve yine orta hamur lastik kullanılacak. Q3 seansı ise yumuşak hamur lastikle 8 dakika uzunluğunda olacak.





Antrenmanlar ve sıralama turlarındaki cezalar ana yarışta uygulanırken, Sprint sıralamasındaki cezalar sadece Sprint yarışlarında uygulanacak. Parça değişimlerindeki cezalar sadece ana yarışta uygulanacak. Bu yeni format, tüm Sprint yarışlarında uygulanacak.









Verstappen zafere odaklandı





Bu sezon ilk 3 yarışta 69 puan toplayarak pilotlar klasmanında ilk sırada bulunan son şampiyon Max Verstappen, Azerbaycan'da hem sprint yarışını hem de ana yarışı kazanarak rakipleriyle puan farkını açmak istiyor. 7.si düzenlenecek olan Bakü GP'de sadece geçen sezon damalı bayrağı en önde gören Hollandalı pilot, ikinci zaferini de alarak bunu Azerbaycan'da yapan ilk pilot olmayı da istiyor.









Leclerc: "En büyük hedefim şampiyonluk"





Sezona Ferrari ile kötü başlayan ve 6 puanla 10. sırada yer alan Charles Leclerc ise, Bakü'yü yeni bir seriye başlamak için fırsat olarak görüyor. Bakü'deki son iki yarışın pole turuna sahip olan Monakolu pilot, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu sezonki hedefi ile alakalı soruya "Bu sezonki en büyük hedefim şampiyon olmak. Zor olacağını biliyorum ancak kendimi geliştirmek ve şampiyonluk yarışında olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi.





Bakü GP'de haftanın programı;





28 Nisan Cuma(Bugün)

1.Antrenman Turları / Saat 12.30-13.30 / S Sport 2 ve S Sport+

Ana Yarış Sıralama Turları / 16.00-17.00 / S Sport 2 ve S Sport+

29 Nisan Cumartesi

Sprint Sıralama Turları / 12.30-13.00 / S Sport 2 ve S Sport+

Sprint Yarış / 16.30 / S Sport 2 ve S Sport+





30 Nisan Pazar

Ana Yarış / 14.00







