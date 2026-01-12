Yeni Şafak
Francesco Farioli imzayı attı

17:1912/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
AA
Francesco Farioli Porto'da başarılı bir grafik çiziyor.
Francesco Farioli Porto'da başarılı bir grafik çiziyor.

Portekiz ekibi Porto'da teknik direktör Francesco Farioli'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028'e kadar sürecek yeni kontrat imzalandığı belirtildi. Daha önce Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Nice ve Ajax'ta görev yapan genç teknik direktör, Temmuz 2025'te Porto'nun başına geçti.


Porto, ilk devresi sona eren Portekiz liginde topladığı 49 puanla en yakın rakibi Sporting'in 7 puan önünde zirvede yer aldı.





#Francesco Farioli
#Porto
#Futbol
