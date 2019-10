Fransızlar milli futbolcularımızın asker selamına sansür uyguladı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımız deplasmanda Fransa ile karşılaştı. 76. dakikada Giroud'nun golüyle geriye düşen Milliler 81. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Milli Takımımız golünden sonra Fransız rejisi bir skandala imza attı ve yıldız oyuncularımızın gol sevincini göstermedi.

Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra tribünlere koşan Millilerimiz, mücadeleyi takip eden taraftarlarla beraber asker selamı vererek golü kutladılar. Arnavutluk maçının son dakikasında bulduğumuz golden sonra da asker selamı vererek golü kutlayan oyuncularımız, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize de destek yolladılar.

Fransa-Türkiye: 1-1 EURO 2020 elemelerinde Milli Takımımız çok büyük bir avantajı eline geçirdi. Arnavutluk'u İstanbul'da 1-0 mağlup eden Millilerimiz, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Fransızların golünü 76. dakikada Giroud atarken, A Milli Takımımızın golünü 81. dakikada Kaan Ayhan kaydetti.Asker selamı sansürlendiMilli Takımımızın 81. dakikada Kaan Ayhan ile bulduğu golün ardından Fransız rejisi, gol sevincimizi ekranlara yansıtmadı. Golden sonra taraftarların yanına koşan milliler, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek yolladılar.Grubumuzdaki puan durumu; A Milli Takımımızın 'Fransa' 11'i:Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, BurakFransa'nın ilk 11'i:Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Coman, Ben YedderFransa-Türkiye maçından notlar2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Arnavutluk mücadelesine ilk 11'de başlayan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve 5 golle elemelerde ay-yıldızlıların en golcü ismi Cenk Tosun'u da yedekler arasında tuttu. Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Fransa maçında ilk 11'de Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci ve Kenan Karaman'ı tercih etti. Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu görev yaparken, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz sahaya çıktı.Giroud yedekler arasındaFransa Milli Takımı adına elemelerde 4 gole imza atan Olivier Giroud, Türkiye maçında yedekler arasında yer aldı. Teknik direktör Didier Deschamps, Giroud'nun yerine forvette Wissam Ben Yedder'e şans verdi. İzlanda'ya karşı oynanan son maçta forma giyen Lucas Digne de bu maçta yerini Lucas Hernandez'e bıraktı. Deschamps, bu iki isim dışında İzlanda'ya karşı oynattığı 9 oyuncuyu Türkiye maçında da sahaya sürdü. Öte yandan sakatlığı bulunan yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante de yedek kulübesinde oturdu.Bakan Kasapoğlu mücadeleyi izlediFransa ile Türkiye arasındaki maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Müsabaka öncesi milli takım idmanında yer alarak moral ziyaretinde bulunan Bakan Kasapoğlu, Fransa ile oynanan kritik maçı tribünden takip etti.TFF heyeti tribündeKarşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Başkan Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, TFF Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Erdem ile Selim Soydan, statta kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izledi.Stadın önünde coşkulu bekleyişMaç öncesinde Stade de France'ın önünde toplanan çok sayıda Türk taraftar, coşkulu şekilde milli takımı destekledi. Ay-yıldızlı bayraklar taşıyan taraftarlar, stadın dışında mücadelenin başlamasını beklerken Türkiye lehine tezahüratlar yaptı.30 bin civarında Türk taraftar stattaFransa ile oynanan maçta 30 bin civarında Türk taraftar statta yer aldı. Taraftarlar, maç öncesi İstiklal Marşı'nı coşkulu şekilde söyledi. Karşılaşma öncesi statta "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları da atıldı.

Fransız rejisini bu anları göstermemesi ise büyük tepkilere neden oldu. Fransa'nın attığı golden sonra sevinçlerini uzun uzun gösteren reji, Millilerimizin golünden sonra direkt yedek kulübesini gösterdi.

