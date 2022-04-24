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Spor Fury zirvede bıraktı
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Fury zirvede bıraktı

Büyük Britanyalı Tyson Fury, vatandaşı Dillian Whyte'ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu.

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Haber Merkezi AA
Fury zirvede bıraktı
Fury kendisi için hazırlanan tahta oturdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda rakibini altıncı rauntta nakavt eden 33 yaşındaki Fury, ringden namağlup unvanını koruyarak ayrıldı.

Fury, 94 bin sporseverin izlediği mücadelede kariyerinin 32. galibiyetini elde etti. "Çingene Kralı" lakaplı boksör, tek beraberliğini ise ABD'li Deontay Wilder karşısında aldı.

"Artık her şey bitti"


Maçtan sonra yaptığı açıklamada, emekli olup olmayacağına da değinen Fury, "Sevgili eşim Paris'e, Wilder ile üçüncü maçımdan sonra emeklilik için söz verdim. Daha sonra Wembley'de maç teklifi aldım ve buraya gelmeyi taraftarlara borçlu olduğumu düşündüm. Artık her şey bitti, sözümün eri olmak zorundayım" diye konuştu.

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