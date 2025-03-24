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Beşiktaş'tan TFF'ye yabancı hakem çağrısı: "Adaletsizliğin altına imza atmayın!"

Beşiktaş'tan TFF'ye yabancı hakem çağrısı: "Adaletsizliğin altına imza atmayın!"

16:4124/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş
Beşiktaş

Siyah-beyazlı kulüp, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yabancı hakem çağrısında bulundu.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yabancı hakem çağrısında bulundu.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz;


Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz.


Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz:


Adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!”



Beşiktaş - Galatasaray derbisi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.






#Beşiktaş
#Yabancı hakem
#TFF
#Galatasaray

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