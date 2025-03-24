Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yabancı hakem çağrısında bulundu.





Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz;





Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz.





Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz:





Adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!”





Kulübümüzden Açıklama



Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair… pic.twitter.com/EjbTi4f5nD — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 24, 2025





Beşiktaş - Galatasaray derbisi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.



















