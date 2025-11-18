Futbol tarihinin en pahalı davası: Mbappe ve PSG arasında 700 milyon euro'luk hesaplaşma

Futbol dünyasını sarsan ve hukuki boyutuyla emsal teşkil edebilecek bir gelişme yaşanıyor. Yaz döneminde Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılarak İspanya'nın köklü kulübü Real Madrid'e bonservissiz katılan yıldız oyuncu Kylian Mbappe ile Fransız ekibi arasındaki mali anlaşmazlık, Paris İş Mahkemesi'ne taşındı. 26 yaşındaki futbolcunun sözleşme şartları, ödenmemiş maaşlar ve primler üzerinden çıkan bu anlaşmazlık, toplamda 700 milyon euro'luk dudak uçuklatan bir meblağa ulaştı. Dava, futbol transfer piyasasında sözleşme sadakati ve kulüp-oyuncu ilişkilerinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.





Kulüp ve oyuncudan karşılıklı milyonlarca euro’luk tazminat talebi





Mahkemeye sunulan belgelere göre, dünya yıldızı Kylian Mbappe eski kulübünden 10 farklı başlıkta, toplamda 260 milyon euro'dan fazla tazminat talep ediyor. Bu talepler arasında, 44,6 milyon euro'luk haksız fesih ödemesi ve 40,4 milyon euro'luk imza primleri gibi kritik kalemler bulunuyor. Şimdiye kadar sessizliğini koruyan PSG ise, karşı atağa geçerek eski kaptanından "eşi benzeri görülmemiş" bir meblağ olan 440 milyon euro talep etti. Mbappe'nin avukatları, bu talebi şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtirken, Fransız oyuncunun ülkesinin adalet sistemine güvendiğini kaydetti.





Sözlü anlaşma ve güveni kötüye kullanma iddiaları



