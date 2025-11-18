Futbol tarihinin en pahalı davası: Mbappe ve PSG arasında 700 milyon euro'luk hesaplaşma

Dünya futbolunun en değerli isimlerinden Kylian Mbappe ile eski kulübü Paris Saint-Germain (PSG) arasındaki maaş ve sözleşme davası, Paris İş Mahkemesi'nde 700 milyon euro'ya ulaşan rekor bir boyuta ulaştı. 2024 yazında İspanyol devi Real Madrid'e bonservissiz transfer olan Fransız yıldız, kulübünden yaklaşık 260 milyon euro talep ederken, PSG ise karşı dava açarak eski kaptanından tam 440 milyon euro istedi.
Futbol dünyasını sarsan ve hukuki boyutuyla emsal teşkil edebilecek bir gelişme yaşanıyor. Yaz döneminde Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılarak İspanya'nın köklü kulübü Real Madrid'e bonservissiz katılan yıldız oyuncu Kylian Mbappe ile Fransız ekibi arasındaki mali anlaşmazlık, Paris İş Mahkemesi'ne taşındı. 26 yaşındaki futbolcunun sözleşme şartları, ödenmemiş maaşlar ve primler üzerinden çıkan bu anlaşmazlık, toplamda 700 milyon euro'luk dudak uçuklatan bir meblağa ulaştı. Dava, futbol transfer piyasasında sözleşme sadakati ve kulüp-oyuncu ilişkilerinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.
Kulüp ve oyuncudan karşılıklı milyonlarca euro’luk tazminat talebi
Mahkemeye sunulan belgelere göre, dünya yıldızı Kylian Mbappe eski kulübünden 10 farklı başlıkta, toplamda 260 milyon euro'dan fazla tazminat talep ediyor. Bu talepler arasında, 44,6 milyon euro'luk haksız fesih ödemesi ve 40,4 milyon euro'luk imza primleri gibi kritik kalemler bulunuyor. Şimdiye kadar sessizliğini koruyan PSG ise, karşı atağa geçerek eski kaptanından "eşi benzeri görülmemiş" bir meblağ olan 440 milyon euro talep etti. Mbappe'nin avukatları, bu talebi şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtirken, Fransız oyuncunun ülkesinin adalet sistemine güvendiğini kaydetti.
Sözlü anlaşma ve güveni kötüye kullanma iddiaları
Paris ekibinin 440 milyon euro'luk karşı talebinin temelinde, Mbappe'nin Temmuz 2022 ile Haziran 2023 tarihleri arasında sözleşme uzatmama kararını gizleyerek kulübünü potansiyel bir transfer gelirinden mahrum bırakması iddiası yatıyor. PSG, 2023 yazında yapılan sözlü bir anlaşmaya dayanarak, Mbappe'nin bonservissiz ayrılması durumunda sözleşme sonunda alması gereken bazı mali haklardan feragat etmesi gerektiğini savunuyor. Ancak Kylian Mbappe ve çevresi, kulübün ortaya attığı bu sözlü anlaşmanın varlığını ve geçerliliğini kesinlikle reddediyor. Bu hukuki süreç, yüksek meblağlı futbol sözleşmelerindeki sözlü vaatlerin ve yazılı metinlerin bağlayıcılığını tartışmaya açarken, Paris İş Mahkemesi'nin kararının 16 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.