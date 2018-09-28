SÜPER LİG

Futbolseverler maça doyacak

Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde yarın birçok önemli karşılaşma oynanacak.

Haber Merkezi AA
İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea, Liverpool'u 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran taraf olmuştu.

İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea, Liverpool'u 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran taraf olmuştu.

Fotoğraf: LEE SMITH / Reuters

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftası, ligin köklü kulüplerinin maçlarına sahne olacak. Başkent derbisinde, milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma ile Lazio karşı karşıya gelecek. Yoluna kayıpsız devam eden son 7 yılın şampiyonu Juventus da seyircisi önünde en yakın takipçisi Napoli ile karşılaşacak.

Sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Maurizio Sarri yönetiminde İngiltere Premier Lig'e iyi başlayan Chelsea, 7. haftada önemli bir sınav verecek. 5 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Chelsea, 6'da 6 yapan Liverpool'u ağırlayacak.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasındaki Madrid derbisinde ise puan tablosunun 2. basamağındaki Real Madrid, 3. sıradaki Atletico Madrid'i konuk edecek.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.