Futbolun unutulmaz anları FIFA Müzesi'nde sergileniyor

İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan FIFA Müzesi'ni ziyaret edenler futbol tarihinde unutulmaz bir yolculuğa çıkıyor. Dünya futbol tarihinin en özel anlarını bir kez daha yaşarken, efsane futbolcuların giydiği forma ya da bir kramponu görmek, o günlerde yazılmış bir notu okumak sizi adeta o günlerin içinde hissettiriyor.





2016 yılında açıldı





Açılışı 28 Şubat 2016 yılında FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından yapılan ve 3 bin metrekare alana sahip olan FIFA Müzesi'nde, futbol tarihinden binden fazla eşsiz eser sergileniyor. Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yer ise erkekler ve kadınlar Dünya Kupası'nın orijinallerinin bulunduğu sergi alanı. Uruguay'da 1938'de düzenlenen ilk Dünya Kupası'ndan 2022 Katar'a kadar tüm Dünya Kupası organizasyonlarından anıları barındıran müzede 211 ülkeye ait milli takım formaları da yer alıyor. Müzeyi ziyaret edenler ilk olarak, eşyalarını bırakmak için gittikleri emanet dolaplarında efsane futbolcuların isimleriyle karşılaşıyor. Ülkelerin renklerini taşıyan dolapların üzerinde, futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdıran futbolcuların isimleri bulunuyor. Tabii ki Ronaldo ve Messi yazılı dolaplar ilk olarak doluyor.









Ülkelerin başarılarının unutulmaz anları yaşatılıyor





Ziyaretçiler, FIFA Müzesi'ndeki dijital ekranlar üzerindeki haritadan ülkelerini seçerek, milli takımlarının unutulmaz başarılarının heyecanını bir kez daha yaşıyor. Haritada Türkiye'yi seçtiğiniz zaman ise İlhan Mansız'ın 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal'e attığı altın gole bir kez daha tanıklık ediyorsunuz. 2002 Dünya Kupası için ayrılan bölümde ise milli takım oyuncularımızın gol sonrasında yaşadığı sevincin illüstrasyonu sergileniyor.







