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Galasataray'dan çift imza: Adam Büyük ve Ryan Babel

Galatasaray, Beşiktaşlı eski futbolcu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip Babel'e yıllık 2.500.000 Euro ödeyecek. Ayrıca Galatasaray, Adem Büyük ile de 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ryan Babel

Ryan Babel

Galatasaray, Beşiktaşlı eski futbolcu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:

  • “Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
  • Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir
  • Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir.”
  • Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adem Büyük de Galatasaray'da

Galatasaray, Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray’ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama şöyle:

  • "Profesyonel futbolcu Adem Büyük ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır.Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

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