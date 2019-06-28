Galasataray'dan çift imza: Adam Büyük ve Ryan Babel

Galatasaray, Beşiktaşlı eski futbolcu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray'a hoş geldin @ryanbabel! pic.twitter.com/kq9cJsoRzp — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 28 Haziran 2019

Adem Büyük de Galatasaray'da

Galatasaray, Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray’ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Adem Büyük ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır.Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödenecektir."