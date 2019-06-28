Galasataray'dan çift imza: Adam Büyük ve Ryan Babel

Galatasaray, Beşiktaşlı eski futbolcu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:
- “Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
- Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir
- Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir.”
- Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray'a hoş geldin @ryanbabel! pic.twitter.com/kq9cJsoRzp
Galatasaray'a hoş geldin @ryanbabel! pic.twitter.com/kq9cJsoRzp— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 28 Haziran 2019
Adem Büyük de Galatasaray'da
Galatasaray, Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Galatasaray’ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama şöyle:
- "Profesyonel futbolcu Adem Büyük ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır.Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödenecektir."
Galatasaray'a hoş geldin Adem Büyük! pic.twitter.com/xmDeA4MTYG
Galatasaray'a hoş geldin Adem Büyük! pic.twitter.com/xmDeA4MTYG— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 28 Haziran 2019
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