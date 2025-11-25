Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.





Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.





Galatasaray'da genç futbolcu Arda Ünyay, 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.





Union Saint-Gilloise'ye galibiyeti getiren golü 57. dakikada Promise David attı.





Bu yenilginin ardından Galatasaray 9 puanla 9. sırada kaldı. Cimbom bir sonraki maçta 9 Aralık Salı günü Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacak.





İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Icardi.

Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Florucz, Niang, Ait El Hadj, David.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

11' Sane'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.





27' Sara'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Gabriel Sara uzaklardan vurdu, top direkte patladı.pic.twitter.com/1vO0KLukLJ — SPOR (@yenisafakspor) November 25, 2025





33' Ait El Hadj ile verkaç yapan Florucz, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.





40' Ait El Hadj'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Sykes'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.





41' Sallai'nin sağ kanattan ters ayakla açtığı ortada arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Scherpen topu kontrol etti.

İKİNCİ YARI

57' Union St.Gilloise, Promise David ile öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Raul Florucz'un ara pasında Adem Zorgane ceza sahası sağ çizgiden çevirdiği yerden pasında Promise David altıpasta gelişine yaptığı yerden vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-1.

Union Saint-Gilloise'i öne geçiren golpic.twitter.com/ktKYlVBRRF — SPOR (@yenisafakspor) November 25, 2025

74' Zorgane'nin pasında topla buluşan Rodriguez'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır yakın direkten meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu ceza yayında önünde bulan Schoofs'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.





76' Sanchez'in sağ kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazında bulunan Sara'nın kafa vuruşunda, kaleci Scherpen meşin yuvarlağı kornere çeldi.





77' Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, Rodriguez topa çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+4' Zorgane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodriguez'in şutunda, meşin yuvarlak çizgiye paralel bir şekilde taca çıktı.





GALATASARAY - UNİON SG MAÇ SONUCU





GALATASARAY - UNİON SG MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Union SG maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.













MAÇTAN NOTLAR

- Galatasaray'da önemli eksikler

Sarı-kırmızılı takım, önemli futbolcularından Union Saint-Gilloise karşısında yararlanamadı. Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, sakatlıkları nedeniyle kritik UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyemedi.





Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da Belçika temsilcisine karşı kadroya giremedi.





- Yusuf Demir kadroya alınmadı

Okan Buruk, genç orta saha oyuncusu Yusuf Demir'i kadroya almadı. Gençlerbirliği müsabakasının 17. dakikasında sakatlanan Mario Lemina'nın yerine oyuna giren Yusuf, devre arasında yerini İlkay Gündoğan'a bırakmıştı.





Etkisiz bir performans sergileyen ve taraftarın tepkisini çeken 22 yaşındaki Yusuf, Union Saint-Gilloise karşısında kadroya giremedi.





- Yedeklerde 6 genç oyuncu

Teknik direktör Okan Buruk, Union Saint-Gilloise mücadelesinin kadrosuna 6 genç futbolcuyu aldı. Sakat ve cezalı toplam 8 futbolcusu bulunan sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki 10 numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta kadroda yer aldı.





- Üç oyuncu Gençlik Ligi maçından çıkıp geldi

Galatasaray'da yedeklerde yer alan 3 futbolcu, öğle saatlerindeki UEFA Gençlik Ligi müsabakasında süre aldı.





Yedeklerde oturan Furkan Koçak, Union Saint-Gilloise ile yapılan müsabakada 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Kahraman ile Ege Araç ise 65'er dakika süre aldı.





Sakat ve cezalı oyuncuları nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Galatasaray, yedeklere gençler dahil 9 futbolcu yazabildi.





- Taraftardan Şampiyonlar Ligi hedefi

Galatasaray taraftarı takımlarına UEFA Şampiyonlar Ligi motivasyonu verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi Kuzey Tribünü'ne "Galatasaray'ın hedefi Avrupa'nın en tepesi" yazılı pankart açtı. Pankartta Şampiyonlar Ligi kupasının görseline yer verildi.





- Gençlik Ligi'nde kazanan çıkmadı

Galatasaray ile Union Saint-Gilloise'ın 19 yaş altı takımlarının karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi müsabakası 1-1 sona erdi.





Esenler Erokspor Stadı'nda yapılan maçta Belçika temsilcisi Michiel Lindner'in 48. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Efe Eriş'in 69. dakikadaki golüyle beraberliği sağladı.





Bu sonuçla iki takım da Gençlik Ligi'ndeki puanlarını 4'e çıkardı.



