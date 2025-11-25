Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylılar o ismi kronik ilan etti: Union SG yenilgisi sonrası tepki büyük

Galatasaraylılar o ismi kronik ilan etti: Union SG yenilgisi sonrası tepki büyük

22:4625/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaraylı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Union Saint-Gilloise'ye kaybedilen maçın ardından yıldız isme sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı ve 3 maç sonra yenilgiyle karşılaştı. 9 puanlı Galatasaray bir sonraki maçta Monaco'ya konuk olacak.

Alınan bu mağlubiyetin ardından Galatasaray taraftarları, sol bek oyuncuları Ismael Jakobs'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen ve sık sakatlık yaşayan Senegalli futbolcu karşılaşmayı yine tamamlayamadı.

Sağ ayağından sakatlanan Ismael Jakobs 53. dakikada oyundan çıktı. Yerine genç isim Arda Ünyay girdi.

Galatasaraylılar oyundan çıkan Ismael Jakobs'a sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi. Taraftarlar, Jakobs için 'kronik sakat' yorumları yaptı.

İşte Jakobs hakkında sosyal medyada yazılanlar;

#Galatasaray
#Ismael Jakobs
#Union Saint-Gilloise
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Epic Games’in sıradaki ücretsiz oyunu ne olacak? İşte ilk ipuçları