Alınan bu mağlubiyetin ardından Galatasaray taraftarları, sol bek oyuncuları Ismael Jakobs'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen ve sık sakatlık yaşayan Senegalli futbolcu karşılaşmayı yine tamamlayamadı.