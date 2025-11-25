Galatasaraylı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Union Saint-Gilloise'ye kaybedilen maçın ardından yıldız isme sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı ve 3 maç sonra yenilgiyle karşılaştı. 9 puanlı Galatasaray bir sonraki maçta Monaco'ya konuk olacak.
Alınan bu mağlubiyetin ardından Galatasaray taraftarları, sol bek oyuncuları Ismael Jakobs'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen ve sık sakatlık yaşayan Senegalli futbolcu karşılaşmayı yine tamamlayamadı.
Sağ ayağından sakatlanan Ismael Jakobs 53. dakikada oyundan çıktı. Yerine genç isim Arda Ünyay girdi.
Galatasaraylılar oyundan çıkan Ismael Jakobs'a sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi. Taraftarlar, Jakobs için 'kronik sakat' yorumları yaptı.
İşte Jakobs hakkında sosyal medyada yazılanlar;