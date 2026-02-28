Yeni Şafak
Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

28/02/2026, Cumartesi
Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Galatasaray - Alanyaspor maçı canlı izle! Trendyol Süper Lig 24. haftada Galatasaray evinde Alanyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşma bugün saat 20.00’de başlayacak. Galatasaray - Alanyaspor maçını beIN Sports 1 linki ile canlı izlemek için ve canlı skor - canlı anlatım ekranı için haberimize bakabilirsiniz.

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray ve Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayan maçın canlı izleme, canlı skor ve canlı anlatım ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI SKOR

GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI ANLATIM

Galatasaray - Alanyaspor maçının canlı anlatım ekranı için

GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI İZLE

Galatasaray - Alanyaspor maçını canlı izlemek için

