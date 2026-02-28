Yeni Şafak
Galatasaray - Alanyaspor Canlı Skor - Canlı Anlatım - İlk 11'ler

19:2128/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray - Alanyaspor ilk 11'leri, canlı skor, canlı anlatım ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk 11, canlı anlatım ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - ALANYASPOR İLK 11'LER

Galatasaray:
Uğurcan, Sacha Boey, Singo, Sanchez, Eren, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Lang, Osimhen.
Alanyaspor:
Victor, Lima, Aliti, Mounie, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Elia, Ui-Jo, Güven.

GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI SKOR

GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI ANLATIM

Galatasaray - Alanyaspor maçının canlı anlatımı için

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU


