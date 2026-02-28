Galatasaray - Alanyaspor Canlı Skor - Canlı Anlatım - İlk 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray - Alanyaspor ilk 11'leri, canlı skor, canlı anlatım ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile karşılaşıyor.
GALATASARAY - ALANYASPOR İLK 11'LER
Galatasaray:
Uğurcan, Sacha Boey, Singo, Sanchez, Eren, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Lang, Osimhen.
Alanyaspor:
Victor, Lima, Aliti, Mounie, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Elia, Ui-Jo, Güven.
GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI SKOR
GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI ANLATIM
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
