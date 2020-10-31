Galatasaray tek golle kazandı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 45+2. dakikada Babel'in attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 13'e yükseltirken, Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Gelecek hafta sarı-kırmızılılar deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak. Ankaragücü ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Marcelo Saracchi sakatlandı

Süper Lig’in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray’da Marcelo Sarachhi sakatlandı. Mücadelenin 53. dakikasında sakatlık yaşayan Uruguaylı sol bek kendini yere bıraktı. Maça devam edemeyen 22 yaşındaki futbolcunun yerine 56. dakikada Emre Taşdemir oyuna dahil oldu.

Marcelo Saracchi bu sezon daha önce ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında da sakatlık yaşamıştı. Saracchi, 45+2. dakikada Ryan Babel’in golünde asisti yapan futbolcuydu.

Marcao 75. dakikada sakatlandı

Süper Lig’in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile mücadele eden Galatasaray’da Marcelo Saracchi’nin ardından Marcao da sakatlanarak oyundan çıktı. Maçın 65. dakikasında sakatlanan Brezilyalı defans oyuncusu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam etti. Daha sonra karşılaşmaya devam edemeyen 24 yaşındaki futbolcu, 75. dakikada yerini Ryan Donk’a bıraktı.

Dört maç sonra kalesini gole kapattı

Galatasaray, 4 resmi maçın ardından bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde kalesini kapatan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Süper Lig müsabakasında da kalesinde gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi maçında İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, ligde Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yense de rakibinin 1 gol bulmasını engelleyemedi. Sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü müsabakasında gol yemeyerek 4 maç sonra kalesini gole kapattı.