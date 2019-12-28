Galatasaray-Antalyaspor: 5-0

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 9. ile 28. dakikalarda Falcao, 37. dakikada Celstka (KK) 82 dakikada Babel ve 89. dakikada Taylan attı.

Bu sonuçla beraber Galatasaray devreye 27 puan ile girdi. Antalyaspor ise 14 paunda kaldı.

Mücadeleden dakikalar

9. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Radamel Falcao takımını öne geçiren golü attı: 1-0

18. dakikada Taylan Antalyalı'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli'nin vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

28. dakikada Mariano sağ kanattan ceza sahası içerisine girdi ve topu içeriye çevirdi. Falcao tekte tamamladı ve golü buldu: 2-0

37. dakikada Taylan Antalyalı'nın şutu Celustka'ya çarptı ve top ağlarla buluştu. 3-0

İlk yarı bu skorlar tamamlandı.

82. dakikada Ömer Bayram'ın pasıyla ceza sahasına giren Babel golü buldu: 4-0

89. dakikada Seri'nin pasında topla buluşan Taylan Antalyalı maçın skorunu ilan etti: 5-0

Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao Antalyaspor: Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık Çamdal, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.

