Galatasaray Bodo Glimt maçı hazırlıklarına başladı

18:0719/10/2025, Pazar
IHA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçının hazırlıklarına start verdi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçının hazırlıklarına start verdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu, orta-şut ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Okan Buruk’un doğum günü kutlandı


Öte yandan bugün doğum günü olan Okan Buruk için sürpriz kutlama yapıldı. Tesislerde yapılan kutlamaya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik ekip katıldı. Kutlamada Özbek de Buruk için bir konuşma gerçekleştirdi. Okan Buruk daha sonra kendisi için hazırlanan doğum günü pastası kesti ve tebrikleri kabul etti.

#Galatasaray
#Bodo Glimt
#Futbol
