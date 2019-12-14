SÜPER LİG

Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 6 penaltı kazanırken, bunların 5’inde golü buldu. Atılan 5 golün 3’ünü Younes Belhanda kaydetti.

Haber Merkezi İHA
Belhanda penaltıdan attığı golle takımını, Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçirmişti.

Belhanda penaltıdan attığı golle takımını, Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçirmişti.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in 15. haftasında evinde Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray, müsabakanın 82. dakikasında Taylan Antalyalı’nın ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Maçın 83. dakikasında topun başında geçen Faslı futbolcu Younes Belhanda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, Ankargücü karşılaşmasıyla birlikte bu sezon 6. kez penaltı noktasına gitti. Sarı-kırmızılılar bu 6 penaltından 5’inde golü buldu. Aslan, Denizlispor maçında kaçırırken (Selçuk İnan), Kayserispor (Belhanda), Sivasspor (Florin Andone), Çaykur Rizespor (Ryan Babel), Alanyaspor (Belhanda) ve Ankaragücü (Belhanda) karşılaşmalarında penaltıyı gole çevirdi.

  • Galatasaray bu sezon ligde 17 kez fileleri havalandırdı.


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