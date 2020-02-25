Galatasaray Cengiz'le coşuyor

Galatasaray’da Ocak 2018’de başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz, adını efsane başkanlar arasına yazdırmak için adım adım ilerliyor. Mustafa Cengiz, başkanlık koltuğunda oturduğu iki sezon boyunca 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, bu sezonda aynı hedefle yoluna devam ediyor. Lig şampiyonlukları dışında bir Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa sevinci yaşayan başkan Cengiz, 20 yıl sonra Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenen başkan olarak da adını tarihe yazdırdı. Mustafa Cengiz, başkanlığı süresince Kadıköy’de oynanan 3 maçta 2 beraberlik ve bir galibiyet görürken, henüz yenilgi yaşamadı. Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu ayrıca Florya Metin Oktay Tesisleri’nin yeniden kulübe kazandırılması, 10 yılın ardından kar açıklanması gibi olumlu işlere de imza attı.

UEFA SÜRECİNİ İYİ YÖNETTİ

Bu sezonun ara transfer döneminde Galatasaray’ın gündemine gelen Arda Turan ismi başkan Mustafa Cengiz tarafından veto edilmişti. Teknik heyetin Arda’yı ısrarla istemesine rağmen 33 yaşındaki oyuncunun transferine sıcak bakmayan başkan Cengiz, teknik heyetle ters düşmesine rağmen geri adım atmadı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in en önemli icraatlarından birisi ise göreve gelmesinin akabinde UEFA ile yaptığı görüşmeler oldu. Sarı-kırmızılı kulübün Finansal Fair Play’e uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından men cezası alması gündemdeyken başkan Cengiz ve ekibi, İsviçre-İstanbul arasında adeta mekik dokurken, kulübü men cezasından kurtardı.

MAHKEMELERİ KAZANDI

Galatasaray’ın 2019 yılı olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz, konuyu mahkemeye taşıyarak başkanlık makamını korumuştu. Bu süreçte Cengiz ve yönetimi aleyhine bir çok dava da muhalefetten gelirken, Galatasaray Başkanı mahkemelerden istediği sonuçları aldı. Cengiz bu süreçten takımı uzak tutarak, futbolcuların olumsuz yönünde etkilenmemesi için yaptığı çalışmalar da alkış aldı.