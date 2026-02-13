Galatasaray - Eyüpspor canlı skor
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor'u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayacan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Galatasaray - Eyüpspor canlı skor, canlı anlatım ve anlık skor ekranı için haberimize bakabilirsiniz.
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. İşte Galatasaray - Eyüpspor canlı skor ve canlı anlatım ekranı...
GALATASARAY - EYÜPSPOR CANLI ANLATIM
GALATASARAY - EYÜPSPOR CANLI ANLATIM
GALATASARAY - EYÜPSPOR CANLI SKOR
GALATASARAY - EYÜPSPOR CANLI SKOR
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
#Galatasaray
#Eyüpspor
#Süper Lig