Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçında Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 11'e, Galatasaray ise puanını 9'a yükseltti.

Koray Şener Unutulmadı

Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sona eren Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi sırasında hayatını kaybeden Koray Şener, bu sezonki derbi maçta da unutulmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, "Kalbimizdesin" yazılı ve Koray Şener'in resminin bulunduğu bir pankart açarken, iki takım taraftarları alkış tuttu.

Kruse ve Babel İstiklal Marşı'nı okudu Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele öncesinde gerçekleştirilen seremonide Galatasaraylı oyuncu Ryan Babel ve Fenerbahçeli oyuncu Max Kruse İstiklal Marşı'nı okudu. Yıldız oyuncuların İstiklal Marşımıza eşlik etmesi futbolseverlerin beğenisini aldı.İlk 11'lerGalatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao.Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, VedatMax Kruse 5 maç 4 asistFenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Max Kruse, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önerisiyle 2010-2011 sezonu 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyerek kendisini derbiye hazırladı. Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 asist yaparak asist krallığında zirvede yer alan Alman futbolcu, Galatasaray karşısında skor bulmak istiyor. Fenerbahçe'de Max Kruse ve Galatasaray'da Ryan Babel, seremonide İstiklal Marşı'na eşlik etti. pic.twitter.com/jEWALprUm4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 28, 2019

Fatih Terim derbide yer almadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 maçlık cezasının son maçı olan Fenerbahçe derbisinde takımının başında yer alamadı. Terim bu maçla birlikte cezasını tamamlamış oldu. Deneyimli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.

Galatasaray'da 5 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakanın ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Terim, bu maçta görev alan Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Seri, Adem Büyük ve Andone yerine; Mariano, Lemina, Belhanda, Feghouli ve Falcao'ya şans verdi.

Galatasaray derbide sahaya; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel ve Falcao ilk 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de 3 isim değişti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının MKE Ankaragücü ile oynadığı maçın ilk 11'inde 3 ismi değiştirdi. Yanal, sakatlığı bulunan Rodrigues'in yanı sıra Rami ve Deniz Türüç'ü yedek kulübesine çekti. Yanal, bu isimlerin yerine Isla, Emre Belözoğlu ve Jailson'a görev verdi.

Fenerbahçe derbi için sahaya şu 11'le çıktı: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Kruse, Vedat Muriç.

Belhanda maske ile oynadı

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede çenesine bir darbe alan ve tedavi gören Younes Belhanda, kendisi için hazırlanan özel maske ile birlikte takımını Fenerbahçe maçında yalnız bırakmadı.

Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon VAR'da incelendikten sonra Fenerbahçe lehine el kararı verilerek oyun yeniden başladı. pic.twitter.com/tsQJQMd4fs — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 28, 2019

Derbi kapalı gişe

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 6'ncı hafta mücadelesinde iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, tribünlerin tamamını doldururken, Fenerbahçe taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.



