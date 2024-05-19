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Spor

Galatasaray - Fenerbahçe | Canlı Skor - Canlı Sonuç

Trendyol Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'ye mağlup olmadığı takdirde ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:15 - 19/05/2024 Pazar
Güncelleme: 16:28 - 19/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
GALATASARAY - FENERBAHÇE CANLI
GALATASARAY - FENERBAHÇE CANLI

Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.


Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.


Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'ye mağlup olmadığı takdirde ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaşacak.


Fenerbahçe sahadan galip ayrılması halinde şampiyonluk son haftaya kalacak.


GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Szymanski, Mert Hakan, Tadic, Batshuayi.


GALATASARAY - FENERBAHÇE CANLI SKOR

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
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