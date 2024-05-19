GALATASARAY - FENERBAHÇE CANLI SKOR

Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'ye mağlup olmadığı takdirde ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaşacak.
Fenerbahçe sahadan galip ayrılması halinde şampiyonluk son haftaya kalacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Szymanski, Mert Hakan, Tadic, Batshuayi.