Galatasaray gençleşecek

Sezon başında yaz transfer döneminde kadro planlamasında hata yaparak 30 yaş ve üzeri 10 futbolcu ile sezona başlayan Galatasaray, Süper Lig’de zirvenin 10 puan gerisinde kaldı ve Şampiyonlar Ligi’nde tarihinin en kötü performansını ortaya koyarak elendi.
Umut YılmazYeni Şafak
Yaptığı yanlış transferden canı yanan sarı-kırmızılılar, devre arasında gençleşme operasyonuna imza atmayı planlıyor. 30 yaş ve üstü bir çok futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, genç futbolcuları kadrosuna katacak. Galatasaray ilk iş olarak 28 yaşındaki Linnes ve 27 yaşındaki Emre Akbaba’nın tekrar lisansını çıkartacak. Sarı-kırmızılıların, ilk transferler olarak ise Monaco’dan 22 yaşındaki Onyekuru, Leipzig’ten 21 yaşındaki Saracchi ile kiralık sözleşmesi imzalayacak. Bu isimler dışında sezon başında Club Brugge’a kiralık gönderilen ancak kadro dışı kalan Mbaye Diagne’nin ligin ikinci devresinde tekrar Galatasaray forması giymesi bekleniyor.
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