Galatasaray gençleşecek

Yaptığı yanlış transferden canı yanan sarı-kırmızılılar, devre arasında gençleşme operasyonuna imza atmayı planlıyor. 30 yaş ve üstü bir çok futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, genç futbolcuları kadrosuna katacak. Galatasaray ilk iş olarak 28 yaşındaki Linnes ve 27 yaşındaki Emre Akbaba’nın tekrar lisansını çıkartacak. Sarı-kırmızılıların, ilk transferler olarak ise Monaco’dan 22 yaşındaki Onyekuru, Leipzig’ten 21 yaşındaki Saracchi ile kiralık sözleşmesi imzalayacak. Bu isimler dışında sezon başında Club Brugge’a kiralık gönderilen ancak kadro dışı kalan Mbaye Diagne’nin ligin ikinci devresinde tekrar Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

Wesley Sneijder jübilesine Selçuk İnan ve Burak Yılmaz’ı çağırdı Galatasaray’ın ve Hollanda futbolunun efsaneleri arasına giren Wesley Sneijder, futbolu bırakmasının ardından jübile maçına hazırlanıyor. Sneijder, 3 Haziran 2020 tarihinde Hollanda Milli Takımı’nda, İspanya, İtalya ve Türkiye’de birlikte oynadığı futbolcular arasında oynanacak maç ile yeşil sahalara veda edecek.Wesley Sneijder, Hollanda’da yapılacak jübile karşılaşmasına Türkiye’den Galatasaray’dan eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz’ı da çağırdı.Öte yandan Sneijder, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, jübile maçında daha iyi durumda olmak için çalışmalara başladığını ifade söyledi.Teknik direktörleri Jose Mourinho ve Bert Van Maarwijk’in yapacağı maçta şu isimler olacak:"Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Arjen Robben, John Heitinga, Dirk Kuyt, Nigel de Jong, Khalid Boulahrouz, Andre Ooijer, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst, Julio Cesar, Javier Zanetti, Samuel Eto’o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso, Diego Milito, Fabio Cannavaro, Jari Litmanen, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan."Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Keşke bildiğimiz Sneijder ve Drogba olsa onlarla beraber yürüsek. Galatasaray çapında büyük takımlar her zaman 2-3 tane büyük yıldızlarla yürür ama mücadele eden gençler de olur" pic.twitter.com/GVBeb1eWhT— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 6, 2019