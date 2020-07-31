Maicon'dan gelecek parayla milli futbolcu transfer edilecek

Galatasaray yeni sezon öncesinde stoper transferi için harekete geçti. Savunma hattınında derinliği güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmayı planlıyor. Milli stoperin Galatasaray’ın önerdiği yıllık ücreti kabul etmesi halinde, sarı-kırmızılılar Bundesliga’dan düşen Fortuna Düsseldorf ile masaya oturacak.

Maicon'dan 3 milyon euro gelecek

Kaan Ayhan transferini, Maicon’un satışından elde edeceği gelirle bitirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı stoper için Al Nassr kulübüyle anlaşmaya vardı ve oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli alacak.

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Al Nassr yöneticisi Abdulaziz Ahmed Baghlaf, Brezilyalı oyuncu için anlaşma sağlandığını ve oyuncunun kısa sürede Riyad’a doğru yola çıkacağını söyledi. Maicon’un 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 1.7 milyon euro garanti ücret alacağı kaydedildi.

Galatasaray’ın bu transferle hem Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmayı hem de finansal fair play kuralları içinde kalmayı amaçladığı kaydedildi.