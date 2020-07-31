TRANSFER

Galatasaray Kaan Ayhan'ı transfer ediyor

Maicon'dan gelecek parayla milli futbolcu transfer edilecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Maicon’un satışından elde edeceği gelirle milli futbolcu Kaan Ayhan'ı renklerine bağlayacak.

Umut Yılmaz Haber Merkezi Yeni Şafak
Maicon'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro.

Maicon'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro.

Galatasaray yeni sezon öncesinde stoper transferi için harekete geçti. Savunma hattınında derinliği güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmayı planlıyor. Milli stoperin Galatasaray’ın önerdiği yıllık ücreti kabul etmesi halinde, sarı-kırmızılılar Bundesliga’dan düşen Fortuna Düsseldorf ile masaya oturacak.

Kaan Ayhan, bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gol atarken, 3 de asist yaptı.
Kaan Ayhan, bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Maicon'dan 3 milyon euro gelecek

Kaan Ayhan transferini, Maicon’un satışından elde edeceği gelirle bitirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı stoper için Al Nassr kulübüyle anlaşmaya vardı ve oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli alacak.

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Al Nassr yöneticisi Abdulaziz Ahmed Baghlaf, Brezilyalı oyuncu için anlaşma sağlandığını ve oyuncunun kısa sürede Riyad’a doğru yola çıkacağını söyledi. Maicon’un 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 1.7 milyon euro garanti ücret alacağı kaydedildi.

Galatasaray’ın bu transferle hem Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmayı hem de finansal fair play kuralları içinde kalmayı amaçladığı kaydedildi.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Trabzonspor soyunma odasında kolbastı şov
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.