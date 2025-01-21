Galatasaray Kiev karşısında ilk peşinde

Süper Lig’de son hafta Hatayspor’a takılsa da takipçisi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, bugün UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Dinamo Kievi ile karşılaşacak. Estonya’dan hakem Kristo Tohver’in yöneteceği ve RAMS Park’ta saat 18.30’da oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın hedefi, Ukraynalı rakipleri karşısına ilk galibiyetini almak. Ukrayna temsilcileriyle bugüne kadar yaptığı 3 maçta galibiyet alamayan Galatasaray, bugün kazanırsa hem Ukrayna takımlarına karşı kötü istatistiğine de son verecek.

26 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ukrayna takımlarıyla ilk maçında (2008-09) Metalist'e 1-0 yenilen Galatasaray, ikinci sınavını 2010-11 sezonunda Karpaty karşısında verirken, maçlar 2-2 ve 1-1 sona erdi. Bu sezon tüm kulvarlarda fırtına gibi esen sarı-kırmızılılar, Ukrayna takımları karşısındaki bu talihsizliğine son vermek için sahaya çıkacak. Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1, toplam 26 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

ÜST TURU GARANTİLEDİ

Kupa 2'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın son 16 turu play-off'unda mücadele etmesi 6. haftada kesinleşti. Sarı-kırmızılılar, bugünkü maçtan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için adım atmayı istiyor. 36 takımlı lig statüsünde ilk 8'e girenler doğrudan son 16 turuna çıkacak ve play-off oynamadan ciddi bir fikstür avantajını ele alacak. Avrupa Ligi’nde bu sezon sahasında sırasıyla PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3, Tottenham'ı 3-2 yenen Galatasaray, deplasmandaki 3 maçtan beraberlikle ayrıldı.

G.Saray’da üç eksik

Galatasaray’da son 2 sezondaki başarılarda büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığından dolayı Dinamo Kiev'e karşı sahaya çıkamayacak. UEFA listesinde adı yer almayan Roland Sallai de Ukrayna temsilcisine karşı mücadele edemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Başakşehir ve Hatayspor maçlarında süre alamayan Gabriel Sara'nın da bugünkü mücadelede oynaması beklenmiyor.

Avrupa Ligi'nin en golcüsü

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti. Sarı-kırmızılı ekip, Kupa 2'de çıktığı 6 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile birlikte en fazla gol atan iki takımından biri oldu. Hücum anlamında sorun yaşamayan teknik direktör Okan Buruk'un ekibi, aynı başarılı performansı savunmada gösteremiyor. Avrupa'daki 8 müsabakanın tamamında kalesinde gol gören Galatasaray, topu 15 kez filelerinden çıkardı.

Dinamo Kiev'in puanı yok

Ukrayna Premier Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Dinamo Kiev, 17 maçta 13 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve eski günlerini arayan Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 maçı da kaybetti. 6 maçta 1 gol atabilen Ukrayna ekibi, kalesinde 15 gol gördü. dinama Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi, "Türkiye’nin en özel ve en güçlü takımıyla karşılaşacağız" dedi.

Ana hedefimiz final oynamak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. “Rakibin puan durumundaki yeri kimseyi aldatmasın” diyen tecrübeli çalıştırıcı, “Kendi liglerinde liderler. Taraftarın desteğiyle galibiyet elde etmek istiyoruz" dedi. İlk hedeflerinin ilk 8'e girmek olduğunu vurgulayan Buruk "Bu durumda bir tur daha az oynayacağız. Ana hedefimiz de final oynamak. Onu hayal ediyoruz" diye konuştu.

MOURİNHO’YA CEVAP VERDİ

Buruk, F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun “Puan olarak G.Saray’ın önüne geçeceğiz” şeklindeki açıklamasıne ise şöyle yanıt verdi: Hatay beraberliğine kadar zorlu takımları mağlup ettik. Göztepe ve Başakşehir, daha üst sıralarda yer alan takımlardı. Onları yendik. Hatay daha alt sıralarda yer alıyor. Artık hedefimiz, ligin sonuna kadar tüm maçları kazanmak. Biz kendi işimize bakacağız."











