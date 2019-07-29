SÜPER LİG

Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı

Galatasaray Kulübü, geçen sezonun devre arasında Standard Liege'den kiraladığı Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Luyindama

Luyindama

Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun 5 milyon Euro'luk satın alma bedelinin Belçika kulübüne ödendiğini duyurdu. Galatasaray, Luyindama ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını kaydederken, oyuncunun 3 sezon boyunca senelik 1 milyon 50 bin Euro garanti ücret alacağı belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

  • "Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio'nun Kulübü, S.A. Standard De Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."


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