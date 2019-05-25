SÜPER LİG

Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlediği törenle şampiyonluk kupasını aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray kafilesi üstü açık otobüsle stada geldi

Galatasaray kafilesi üstü açık otobüsle stada geldi

Spor Toto Süper Lig’inde 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 22. zaferine imzasını atan Galatasaray’ın kupa töreni, Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kupa töreni Türk Telekom Stadyumu’nda 19.05’de başladı. Galatasaray Futbol Akemisinde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı oyuncular ilk olarak podyuma çıktı.

Kupalarıyla taraftarı selamlayan minik aslanların ardından DJ Suat Ateşdağlı, Alya, Soner Sarıkabadayı, Emre Aydın, İrem Derici gibi sanatçılar sahne aldı. Soner Sarıkabayı, Fatih Terim’in ‘Nerede kalmıştık?’ adlı twitinden esinlenerek yaptığı şampiyonluk şarkısı taraftarlardan büyük beğeni topladı.

Platformda ’Yıldız’ mesajı

  • Galatasaray’ın 22. kupa zaferi için Türk Telekom Stadına dev platform kuruldu. Sahanın ortasında yer alan bu platform üzerinde yer alan dört yıldızın ortasına bir yıldız daha konulması dikkatlerden kaçmadı. Ve bu yıldızın içinin iki kanadı, 21. ve 22. şampiyonluğu simgelerken, 5. yıldıza 3 şampiyonluk kaldı mesajı verildi.

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