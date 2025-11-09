Galatasaray Süper Lig’de 19 maç sonra mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray takımları Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kocaelispor oyuncusu Botond Balogh (5) ile Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz (53) mücadele etti.