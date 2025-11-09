Yeni Şafak
Galatasaray Süper Lig’de 19 maç sonra mağlup oldu

Galatasaray Süper Lig’de 19 maç sonra mağlup oldu

19:549/11/2025, Pazar
IHA
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray takımları Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kocaelispor oyuncusu Botond Balogh (5) ile Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz (53) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray takımları Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kocaelispor oyuncusu Botond Balogh (5) ile Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz (53) mücadele etti.

Kocaelispor mağlubiyetiyle Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’deki 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor’a konuk olurken, mücadeleden 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Süper Lig’de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş’a yenilen Cimbom, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.


Süper Lig’de geçtiğimiz hafta da evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, üst üste 2 müsabakada 5 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı.

#Galatasaray
#Süper Lig
#Kocaelispor
