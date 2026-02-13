Yeni Şafak
Galatasaray takım doktoru Yener İnce ve Fenerbahçe tercümanı Saruhan Karaman PFDK'ya sevk edildi

09:51 13/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
TFF binası
TFF binası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk etti. Kurula sevk edilen isimler arasında Galatasaray takım doktoru Yener İnce ile Fenerbahçe futbol takımı tercümanı Saruhan Karaman de yer aldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Kurula sevk edilen isimler arasında Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce ve Fenerbahçe Futbol Takımı Tercümanı Saruhan Karaman da yer aldı.


