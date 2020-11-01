Galatasaray tek golle kazandı

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında konuk ettiği Ankaragücü’nü 1-0 yendi. Üst üste 2. galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligde maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Ligde galibiyeti bulunmayan, koronavirüs vakaları ve cezalılar nedeniyle 8 futbolcusundan yoksun İstanbul’a gelen Ankaragücü karşısında Galatasaray’ı 3 puana taşıyan golü ilk yarının uzatma dakikalarında Ryan Babel kaydetti.

Rıdvan Dilmen: Galatasaraylı oyuncular Fatih Terim'i mahcup etmedi Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 45+2. dakikada Babel'in attığı golle 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Ankaragücü mücadelesini yorumladı."İyi oyundan öte 3 puanı hedefledi"Galatasaray'ın aldığı galibiyet hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim'in maç öncesi açıklamaları kendisinden duymaya alışkın olmadığım biçimdeydi. İyi oyundan öte 3 puanı hedefleyen bir yaklaşım sunmuştu. Bunu da hem kadroda hem de oyuncu pozisyonlarında bazı değişiklikler yaparak sağlamaya çalıştı" ifadelerini kullandı."Hocalarını mahcup etmediler"Sarı-kırmızılıların iyi oynamadan kazandığını belirten Dilmen, "Galatasaray oyuncuları hocalarını mahcup etmediler. Açıklamadan 'kötü oynayın' sonucu çıkarmış gibilerdi. Sonuçta Galatasaray 3 puanı cebine attı ama sahada oynanan futbol çok kötüydü onlar adına" dedi.Galatasaray tek golle kazandıGalatasaray oyuncuları hocalarını mahçup etmediler! Açıklamadan "kötü oynayın" sonucu çıkarmış gibilerdi. Sonucta Galatasaray 3 puanı cebine attı ama sahada oynanan futbol çok kötüydü onlar adına.— Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) October 31, 2020

Galatasaray'ın oyunu tepki çekti: Üçüncü sırada bitiremez Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında kazandığı Ankaragücü maçı sonrasında oynanan kötü oyun tartışma konusu oldu. Sarı kırmızılıları değerlendiren Reha Kapsal, Galatasaray'ın bu şekilde sezonu ilk 3 sırada tamamlayamayacağını söyledi.İşte Reha Kapsal'ın açıklamalarından öne çıkanlar;"Bu orta sahadan iyi oyun çıkamaz. Galatasaray Futbol Takımı sezonu ilk 3 içinde tamamlayamaz. Allah sağlık verirse burada oluruz, konuşuruz. Galatasaray'ı eskiden nasıl hayal ediyorsun, 'oynadığı zaman korku salar' diyorsun. Pandemi döneminde olsa da bunu yapmalı Galatasaray. Ama onu hissetiremiyor."Öte yandan Levent Tüzemen, Reha Kapsal'ın bu iddiasına A Spor yayınında şöyle karşılık verdi;"Fatih Terim takım içerisinde barışı sağlarsa Belhanda ve Feghouli yeniden işin içine dahil olursa bunu rahatlıkla yapacaktır."Reha Kapsal: Galatasaray takımı bu sezonu ilk 3 içinde bitiremez. pic.twitter.com/O1OcKYU3S4— Fotomaç (@fotomac) October 31, 2020

20. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Lobjanidze’nin pasında Diousse’nin ceza sahası içinden şutunda top yandan auta çıktı. 23’de ceza sahası dışı sağ çaprazında Ömer Bayram’ın serbest vuruşunda top yakın direğin yanından auta gitti. 36’da Lobjanidze’nin ceza sahası yayının sağından şutunda kaleci Okan sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi. 45+2. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan topu taşıyan ve Sarlija’dan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerek son çizgiye inen Saracchi’nin çevirdiği topa Babel altıpas önünde bekletmeden vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0. 57. dakikada kaleci Okan Koçuk’un hatalı pasında topu kapan Bolingi müsait durumda olmasına rağmen kötü bir vuruş yaparak topu yandan auta gönderdi.

60’da Ömer Bayram’ın sol çaprazdan çektiği şut defansa çarpıp kornere gitti. 82’de Arda’nın sağdan içeriye çevirdiği topa Feghouli’nin vuruşunu kale önündeki Atakan uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.