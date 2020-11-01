Galatasaray tek golle kazandı

Galatasaray, Erzurumspor’dan sonra lig sonuncusu Ankaragücü’nü yenerek Süper Lig’de ikide iki yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü Babel kaydetti. Ligde 5 maçı geride bırakan Başkent temsilcisinin ise henüz galibiyeti bulunmuyor.
Umut YılmazYeni Şafak
Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında konuk ettiği Ankaragücü’nü 1-0 yendi. Üst üste 2. galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligde maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Ligde galibiyeti bulunmayan, koronavirüs vakaları ve cezalılar nedeniyle 8 futbolcusundan yoksun İstanbul’a gelen Ankaragücü karşısında Galatasaray’ı 3 puana taşıyan golü ilk yarının uzatma dakikalarında Ryan Babel kaydetti.
20. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Lobjanidze’nin pasında Diousse’nin ceza sahası içinden şutunda top yandan auta çıktı. 23’de ceza sahası dışı sağ çaprazında Ömer Bayram’ın serbest vuruşunda top yakın direğin yanından auta gitti. 36’da Lobjanidze’nin ceza sahası yayının sağından şutunda kaleci Okan sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi. 45+2. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan topu taşıyan ve Sarlija’dan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerek son çizgiye inen Saracchi’nin çevirdiği topa Babel altıpas önünde bekletmeden vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0. 57. dakikada kaleci Okan Koçuk’un hatalı pasında topu kapan Bolingi müsait durumda olmasına rağmen kötü bir vuruş yaparak topu yandan auta gönderdi.
60’da Ömer Bayram’ın sol çaprazdan çektiği şut defansa çarpıp kornere gitti. 82’de Arda’nın sağdan içeriye çevirdiği topa Feghouli’nin vuruşunu kale önündeki Atakan uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
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