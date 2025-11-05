Yeni Şafak
Galatasaray U19 Ajax U19 karşısında hezimete uğradı

17:515/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Galatasaray U19 Takımı 3. yenilgisini aldı.
Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi 4. haftasında konuk olduğu Ajax U19 Takımı'na 7-2 mağlup oldu ve 3. yenilgisini aldı.

UEFA Gençlik Ligi 4. haftasında Galatasaray U19 Takımı deplasmanda Ajax U19 Takımı ile karşı karşıya geldi.


De Toekomst Tesisleri'nde oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 7-2 mağlubiyetle ayrıldı.


Ajax'a galibiyeti getiren golleri 39,56,70. dakikada Emre Ünüvar (3), 28. dakikada Van der Vaart, 43. dakikada Bouwman, 52. dakikada Nash, 86. dakikada Steur kaydetti.


Galatasaray'ın gollerini 55. dakikada Yusuf Kahraman ve 73. dakikada Çağrı Balta attı.


Bu sonucun ardından Ajax puanını 7 yaptı ve 13. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılılar 3 puanla 29. sıraya geriledi.



