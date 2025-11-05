Galatasaray U19 Ajax U19 karşısında hezimete uğradı

UEFA Gençlik Ligi 4. haftasında Galatasaray U19 Takımı deplasmanda Ajax U19 Takımı ile karşı karşıya geldi.

De Toekomst Tesisleri'nde oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 7-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 55. dakikada Yusuf Kahraman ve 73. dakikada Çağrı Balta attı.

Bu sonucun ardından Ajax puanını 7 yaptı ve 13. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılılar 3 puanla 29. sıraya geriledi.