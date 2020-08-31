Galatasaray özel maçta Ümraniyespor'u mağlup etti (ÖZET)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, özel maçta Ümraniyespor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleye Fatih Öztürk, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Donk, Taylan, Belhanda, Arda, Diagne, Falcao 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılılar, 6. dakikada Radamel Falcao'nun penaltı golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

📸 Falcao ve Ömer Bayram’ın golleriyle 2-0 kazandığımız Ümraniyespor karşılaşmasından kareler. pic.twitter.com/dSpOp6ajPF — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2020

İkinci yarıda Taylan hariç kadroyu değiştirdi

Teknik direktör Fatih Terim, maçın ikinci yarısında kadroyu Taylan Antalyalı dışında komple değiştirdi. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda; Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ahmet, Emin, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Jimmy Durmaz, Sekidika, Ali Yavuz, Adem Büyük 11'iyle sahada yer aldı.

Ömer Bayram skoru tayin etti

Galatasaray'da Ömer Bayram, 80. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray maçı 2-0 kazandı.

Galatasaray-Ümraniyespor maç özeti

Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü'yü tanıyalım Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ve UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi gerçekleştirildi.Galatasaray'ın rakibi belli olduGalatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi açıklandı. Sarı-kırmızılılar, kura çekiminde Azerbeycan ekibi Neftçi ile eşleşti. Neftçi Bakü, Galatasaray maçı ne zaman?Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle mücadele tek maç üzerinden 17 Eylül’de Bakü’de oynanacak.Geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada tamamladıNeftçi Bakü’yü Azeri teknik adam Fizuli Mammadov çalıştırıyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün takımı olan Neftçi, geçtiğimiz sezon korona virüs nedeniyle iptal edilen Azerbaycan Ligi’ni Karabağ’ın arkasında 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla ikinci sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazandı.Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu’nda Kuzey Makedonya takımı Shkupi ile eşleşti. Azerbaycan temsilcisi evinde tek maç üzerinden oynanan turu 2-1’lik skorla geçti. Bu sezon Azerbaycan Ligi’nde de bir müsabakaya çıkan Neftçi, Sebail FK’yı 2-1’lik skorla mağlup etti.Toplam değeri 7 milyon 600 bin EuroNeftçi Bakü’nün bu seneki kadrosunun toplam değeri 7 milyon 600 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise kaptan Emin Makhmudov. Makhmudov’un değeri 900 bin Euro olarak dikkat çekiyor. Neftçi yaz transfer döneminde kadrosuna Sabir Bougrine, Thallyson, Yusuf Lawal, Rener ve Dzhabir Amirli’yi dahil etti. Sol bek Anton Kryvotsiuk’un değeri 800 bin Euro ve kaleci Salahat Agayev’in de 700 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.Azerbaycan temsilcisi ayrıca maçlarını 15 bin kapasiteli Bakcell Arena’da oynuyor.UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu

02:00 dk 29 Ağustos 2020 AA Galatasaray: 1 - 0 İstanbulspor (Özet) Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maça Galatasaray, Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Emre Kılınç, Ryan Babel, Mbaye Diagne 11'i ile başladı. Dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a dönen Arda Turan, müsabakaya kaptan olacak çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakanın ilk yarısını Diagne'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. Galatasaray, ikinci yarıya Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Adem Büyük, Oğulcan Çağlayan ve Radamel Falcao 11'i ile başladı. İkinci yarıda iki takım da skoru değiştiremedi ve karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.



