Galatasaray özel maçta Ümraniyespor'u mağlup etti (ÖZET)
Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray-Ümraniyespor maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, özel maçta Ümraniyespor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleye Fatih Öztürk, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Donk, Taylan, Belhanda, Arda, Diagne, Falcao 11'iyle çıktı.
Sarı-kırmızılılar, 6. dakikada Radamel Falcao'nun penaltı golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.
Teknik direktör Fatih Terim, maçın ikinci yarısında kadroyu Taylan Antalyalı dışında komple değiştirdi. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda; Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ahmet, Emin, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Jimmy Durmaz, Sekidika, Ali Yavuz, Adem Büyük 11'iyle sahada yer aldı.
Ömer Bayram skoru tayin etti
Galatasaray'da Ömer Bayram, 80. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray maçı 2-0 kazandı.
Yorum