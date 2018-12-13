UEFA AVRUPA LİGİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın elenmesi sonrasında turnuvada iki temsilcimiz kaldı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundan 3. olarak, Fenerbahçe'nin grubundan çıkarak devam ettiği Avrupa Ligi'nde takımlarımızın muhtemel rakipleri de belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi Pazartesi günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi Pazartesi günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri iki takım dışında kesinleşti.

Yapılacak kura çekimlerinde seribaşı olamayan Fenerbahçe ile Galatasaray, 1. Torba'da yer alan seribaşı ekiplerle eşleşecek.

İşte iki takımımızın eşleşebileceği takımlar;

  • Salzburg
  • Zenit
  • Dinamo Zagreb (F.Bahçe ile eşleşemiyor)
  • Arsenal
  • Dinamo Kiev
  • Chelsea
  • Frankfurt
  • Valencia
  • Inter
  • Napoli
  • Benfica
  • Villarreal
  • Genk
  • Sevilla

Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te çekilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bu kura çekimi ile belli olacak. Beşiktaş da grubundan çıkmayı başarırsa, üç temsilcimiz kura çekiminde rakiplerini bekleyecek.

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