Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri iki takım dışında kesinleşti.

Yapılacak kura çekimlerinde seribaşı olamayan Fenerbahçe ile Galatasaray, 1. Torba'da yer alan seribaşı ekiplerle eşleşecek.

İşte iki takımımızın eşleşebileceği takımlar;

Salzburg

Zenit

Dinamo Zagreb (F.Bahçe ile eşleşemiyor)

Arsenal

Dinamo Kiev

Chelsea

Frankfurt

Valencia

Inter

Napoli

Benfica

Villarreal

Genk

Sevilla

Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te çekilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bu kura çekimi ile belli olacak. Beşiktaş da grubundan çıkmayı başarırsa, üç temsilcimiz kura çekiminde rakiplerini bekleyecek.