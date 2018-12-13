Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri iki takım dışında kesinleşti.
Yapılacak kura çekimlerinde seribaşı olamayan Fenerbahçe ile Galatasaray, 1. Torba'da yer alan seribaşı ekiplerle eşleşecek.
İşte iki takımımızın eşleşebileceği takımlar;
- Salzburg
- Zenit
- Dinamo Zagreb (F.Bahçe ile eşleşemiyor)
- Arsenal
- Dinamo Kiev
- Chelsea
- Frankfurt
- Valencia
- Inter
- Napoli
- Benfica
- Villarreal
- Genk
- Sevilla
Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te çekilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bu kura çekimi ile belli olacak. Beşiktaş da grubundan çıkmayı başarırsa, üç temsilcimiz kura çekiminde rakiplerini bekleyecek.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri.
👉2 takım daha eklenecek.
🇦🇹Salzburg
🇷🇺Zenit
🇭🇷Dinamo Zagreb (F.Bahçe ile eşleşemiyor)
🏴Arsenal
🇺🇦Dinamo Kiev
🏴Chelsea
🇩🇪Frankfurt
🇪🇸Valencia
🇮🇹Inter
🇮🇹Napoli
🇵🇹Benfica
🇪🇸Villarreal
🇧🇪Genk
🇪🇸Sevilla pic.twitter.com/FI9lWpFJhu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri.
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