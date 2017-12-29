SÜPER LİG

Galatasaray Inter'li Dalbert'i kiralamak istiyor

Galatasaray'a sürpriz sol bek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sol bek mevkisi için ilk adayını Inter'den belirlediği ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
Serie A'da 18 maçın sadece 8’inde oynayan Brezilyalı oyuncu, bunların sadece 3'ünde ilk 11'de çıktı.

Serie A'da 18 maçın sadece 8’inde oynayan Brezilyalı oyuncu, bunların sadece 3'ünde ilk 11'de çıktı.

Galatasaray, Asamoah'tan gelen olumsuz haberler üzerine alternatif oyuncular üzerine yoğunlaşmaya başladı.

Habertürk'te yer alan habere göre Fatih Terim Inter'de forma giyen Brezilyalı yıldız Dalbert Henrique Chagas Estevao için harekete geçti.

Terim kiralamak istiyor

Transferle ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'ın menfaatleri için kişisel dostluklarını da kullanacağını söyleyen Terim'in, sezon başında Fransa'nın Nice kulübünden 20 Milyon euroya Inter'e transfer edilmesine karşın yeterince forma şansı bulamayan 24 yaşındaki oyuncuyu, uygun bir bedelle kiralamak istediği öğrenildi.

  • Şu anki piyasa değeri 12 milyon euro seviyesinde gözüken Dalbert için satın alma opsiyonu da gündeme alınacak.

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