Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber: Cezalı duruma düştü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da yıldız isim gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılara yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.


Girdiği ikili mücadele sonucunda faul yapan Lucas Torreira gördüğü sarı kartın ardından bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.


Uruguaylı orta saha, Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak. Bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol atarken 3 asistlik performans sergiledi.






