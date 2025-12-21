Yeni Şafak
RAMS Park'ta Mauro Icardi'yi duygulandıran pankart

RAMS Park'ta Mauro Icardi'yi duygulandıran pankart

20:1321/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Galatasaray tribünlerinden Mauro Icardi için pankart.
Galatasaray tribünlerinden Mauro Icardi için pankart.

Süper Lig 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı tribünler, maç öncesi seremonide Icardi için, "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı.

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye destekte bulundu.


Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, geçen günlerde takımdan ayrılacağı mesajını veren Icardi'yi ise iki kez davet etti. Yıldız santrfor, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve "üçlü" çektirdi.


Taraftarlar, maç öncesi seremonide ise Icardi için, "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı.






#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Kasımpaşa
