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Spor

Galatasaray'da ayrılık: Zaniolo Aston Villa'da

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun transferi için Aston Villa ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

22:21 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Zaniolo

Zaniolo

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya kiralandığını duyurdu. Sarı kırmızılıların açıklamasına göre 1.3 milyon euro bonus, 22.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonunun yanı sıra 15.5 milyon euro şartlara bağlı bonus yer aldığını açıkladı. Ayrıca Zaniolo'nun Aston Villa'ya tamame Transfer olması halinde oyuncunun sonraki satışının karından Galatasaray %10 pay alacak.

Türk Futbol tarihinde ilk kez bir kulüp bir oyuncu satışından 44.3 milyon Euro kazanma şansı elde etti.

Galatasaray'ın yaptığı açıklama

"Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo’nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır. Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10’u şirketimize ödenecektir."

#Zaniolo
#Galatasaray
#Aston Villa
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