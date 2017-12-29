Galatasaray’da başkan adayları belli oldu

Galatasaray’da 13-20 Ocak 2018’de yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurul’de başkanlık için Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan adayları ve listeleri şu şekilde;
Dursun Aydın Özbek
Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları
- Özkan Olcay
- A.Nasuhi Sezgin
- Osman Kocaman
- Mehmet Dedeoğlu
- Can Topsakal
- Ahmet Cebeci
- İsmail Sarıkaya
- H.Murat Atay
- Ural Aküzüm
- Ali Yüce
Mustafa Cengiz
Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları
- Celal Açar
- Ahmet Sabri Şenkal
- Acar Baltaş
- Nejat Güney
- Okan Böke
- Adil Araboğlu
- Emre Erdoğan
- Cenk Soyer
- Hacı Hüseyin Toprak
- Ahmet Ünal Çeviköz
📢Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in seçim listeleri belli oldu... pic.twitter.com/xEGpVd9NuL
📢Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in seçim listeleri belli oldu... pic.twitter.com/xEGpVd9NuL— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Aralık 2017
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