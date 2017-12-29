Galatasaray’da başkan adayları belli oldu

Galatasaray’da 13-20 Ocak 2018’de yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurul’de başkanlık için Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan adayları ve listeleri şu şekilde;

Dursun Aydın Özbek



Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları

Özkan Olcay

A.Nasuhi Sezgin

Osman Kocaman

Mehmet Dedeoğlu

Can Topsakal

Ahmet Cebeci

İsmail Sarıkaya

H.Murat Atay

Ural Aküzüm

Ali Yüce



Mustafa Cengiz

Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları

Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Acar Baltaş

Nejat Güney

Okan Böke

Adil Araboğlu

Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz