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Galatasaray’da başkan adayları belli oldu

Galatasaray’da 13-20 Ocak’da yapılacak başkanlık seçiminde, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in aday olduğu açıklandı. Sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği isimlerden Abdürrahim Albayrak ise iki başkan adayının da listesinde yer almadı.

Haber Merkezi IHA
Galatasaray Kulübü 13-20 Ocak’da yeni başkanını seçecek.

Galatasaray Kulübü 13-20 Ocak’da yeni başkanını seçecek.

Galatasaray’da 13-20 Ocak 2018’de yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurul’de başkanlık için Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan adayları ve listeleri şu şekilde;

Dursun Aydın Özbek


Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları

  • Özkan Olcay
  • A.Nasuhi Sezgin
  • Osman Kocaman
  • Mehmet Dedeoğlu
  • Can Topsakal
  • Ahmet Cebeci
  • İsmail Sarıkaya
  • H.Murat Atay
  • Ural Aküzüm
  • Ali Yüce

Mustafa Cengiz

Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları

  • Celal Açar
  • Ahmet Sabri Şenkal
  • Acar Baltaş
  • Nejat Güney
  • Okan Böke
  • Adil Araboğlu
  • Emre Erdoğan
  • Cenk Soyer
  • Hacı Hüseyin Toprak
  • Ahmet Ünal Çeviköz

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