Galatasaray'da Belhanda'nın tedavisine başlandı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik turnuva oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Belhanda'nın tedavisine başlandı

Martin Linnes, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahaya dönüş ve adaptasyon ile ilgili özel bir çalışma yaptı. BB Erzurumspor maçının ardından sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan MR tetkikleri sonrasında sol üst arka adale grubunda hafif – orta derece zorlanma (Münih 3A) tespit edilen Younes Belhanda’nın tedavisine başlandı.

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Falcao'nun tek rakibi Gomis Galatasaray’a büyük umutlarla transfer edilen ve o dönemde dünyada büyük yankı uyandıran Radamel Falcao, geçen yıldan bu yana ortaya koyduğu performansla eleştirilerin odağında yer alıyordu. Kolombiyalı yıldız, özellikle geçen sene yaşadığı talihsiz sakatlıklardan sonra istenilen performansı ortaya koyamamıştı. Erzurumspor deplasmanında 1 gol atıp, 1 de asist yapan Galatasaray’ın yıldızı, ikinci yarıda takımını 10 kişi bıraktı. Radamel Falcao için kariyerinde bir ilk: Avrupa'da ilk defa kırmızı kart gördüİlk 6 haftada en çok gol atan ikinci Galatasaraylıİlk yarıda Emre Kılınç’ın golünde asisti yapan tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda ise fileleri kendisi havalandırdı. Falcao, ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen Süper Lig’de 5 gole ulaşan Falcao, 2008-09’dan bu yana ligin ilk 6 haftasında en çok gol atan ikinci sarı kırmızılı futbolcu oldu. Daha önce Bafetimbi Gomis 2017-18’de 7 gol atmayı başarmıştı. Falcao ayrıca, bu sezon Süper Lig’de 7 gole direkt etki etmeyi başardı. Ünlü golcü, 5 kez fileleri havalandırırmasının yanı sıra 1’i Erzurumspor deplasmanında olmak üzere toplamda 2 asiste imza attı ve Galatasaray’ı sırtlayan isim oldu.📸 O AN! @Falcao'nun gol vuruşu ve ardından yaşadığı sevinç! 🐅💪 #ERZvGS #ElTigre pic.twitter.com/XoCqrqLJWC— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 24, 2020

Feghouli maçta yok, idmanda var Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam BB Erzurumspor ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Son bölümde ise interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.🦁 Aslanlarımızın bugünkü antrenmanından kareler. 💪 pic.twitter.com/yO4duGAGUE— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 25, 2020 Feghouli takımla çalıştıSarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Martin Linnes ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dahilinde özel çalıştı.Yarını izinli geçirecek Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarına salı günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.Galatasaray Erzurum'da 10 kişi kazandı: 3 puanı getiren gol Falcao'dan



