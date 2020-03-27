Galatasaray'da bir koronavirüs vakası daha: Test sonucu pozitif çıktı

Kontrol amaçlı tutulduğu hastanede dün yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Yusuf Günay'ın Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı test sonucu ise pozitif çıktı.

Yusuf Günay yaptığı açıklamada, "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in de yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı

Sarı-kırmızılı kulüp de yaptığı paylaşımla, Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajı iletti. Mesajda; "Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz" denildi.

Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır.



Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz. pic.twitter.com/ItHdO3kzv2 — #BirlikteYeneceğiz! - G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) 27 Mart 2020



