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Galatasaray'da bir koronavirüs vakası daha: Test sonucu pozitif çıktı

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkan Mustafa Cengi'in test sonucu negatif çıkmıştı

Başkan Mustafa Cengi'in test sonucu negatif çıkmıştı

Kontrol amaçlı tutulduğu hastanede dün yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Yusuf Günay'ın Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı test sonucu ise pozitif çıktı.

Yusuf Günay yaptığı açıklamada, "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

  • Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in de yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay
İHA

Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı

Sarı-kırmızılı kulüp de yaptığı paylaşımla, Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajı iletti. Mesajda; "Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz" denildi.


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