Galatasaray'da kampın yıldızı Ryan Babel

17 Temmuz'dan bu yana sıkı bir dönem geçiren sarı-kırmızılılar Leipzig, Augsburg ve Bordeaux takımlarıyla hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmalardan ilk ikisini kaybeden Sarı-kırmızılılar, kapanışı Bordeaux galibiyetiyle yaptı. Özellikle bu kampa teknik direktör Fatih Terim'in tam yetki verdiği İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'nin antrenmanları damga vurdu. Adeta futbolcuları komando eğitimine alan Bartali dağ, bayır, orman demeden sarı-kırmızılılara kondisyon, güç yüklemesi yaptı.

Terim'in altını!

Galatasaray'ın 12 gün süren kampına damga vuran isimlerin başında Ryan Babel geldi. Sarı-kırmızılı takımın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 32 yaşındaki yıldız futbolcu gelir gelmez ağabeylik misyonunu üstlenmesinin yanı sıra fiziksel seviyesi, kalitesi ve işlevselliğiyle dikkat çekti. Leipzig ile oynanan hazırlık maçında 2 gol kaydeden Ryan Babel, Bordeaux'ya karşı da harika bir topuk golüne imza attı. Sol kanatta başarılı bir performans sergileyen Babel, son hazırlık karşılaşmasında santrfor bölgesinde yer alırken, teknik direktör Fatih Terin'in için en uçta da çok önemli bir silah olabileceğini gösterdi.

Bağlasan 'durmaz'!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Jimmy Durmaz, Avusturya kampının yıldızlarından biri oldu. Kanat bölgesine alternatif olarak transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu kamp boyunda daha çok merkez bölgede denendi. Orijin pozisyonu olmamasına rağmen orta merkezde yüksek oyun görüşü sayesinde başarıyla mücadele eden Jimmy, son maçta sağ kanatta da döktürdü. Kadife bilekleri, milimetrik paslarıyla Galatasaray taraftarına büyük umut verdi.

Büyük ağabeyler formda

Galatasaray'da takım içindeki uyum, aile ortamının sağlanması ve çalışma azminin yüksek olmasında Mariano ile Nagatomo'nun payı çok büyük. Sağ ve sol bekin as isimleri olan ikili tecrübelerini sürekli arkadaşlarına aktardı. Mariano ve Nagatomo mücadeleleri ve yüksek fiziksel seviyeleriyle gençlere örnek oldu.

Donk bıraktığı yerden

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımın başına geçmesiyle küllerinden doğan Ryan Donk çıkışını Avusturya kampında da sürdürdü. Takımınn değişilmez parçalarından olan Hollandalı, takımın en güçlü isimlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Kötü başladı iyi bitirdi

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Adem Büyük, kampın başında taraftarların beğenisini kazanmayı başaramamıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in tavsiyelerine kulak asan tecrübeli futbolcu Avusturya etabının son bölümünde vites artırdı. Bordeaux karşılaşmasında harika bir gole imza atan Adem, kamp finalini güzel yaptı.

Atalay dikkat çekti

Teknik direktör Fatih Terim, Avusturya kampına birçok genç oyuncu getirirken, hazırlık maçlarında da şans verdi. Özellikle bu gençlerden merkez orta sahada görev yapan Atalay Babacan ile ileri uçta oynayan Ali Yavuz Kol ön plana çıktı.

Okan çabuk alıştı

Bursaspor'da transfer edilen yedek kaleci Okan Kocuk hem kaleci antrenörü Fadıl Koşutan ile hem de takımla çabuk uyum sağladı. Okan Bordeaux maçındaki performansıyla beğeni topladı