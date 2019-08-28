Galatasaray’da Younes Belhanda takımla çalıştı
SÜPER LİG

Galatasaray’da Younes Belhanda takımla çalıştı

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu üçüncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haber Merkezi IHA
Galatasaray'da Belhanda geride bıraktığımız sezonda 35 karşılaşmada 4 gol 10 asist ile oynadı.

Galatasaray'da Belhanda geride bıraktığımız sezonda 35 karşılaşmada 4 gol 10 asist ile oynadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Younes Belhanda, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Taşdemir ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı.

  • Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’de özel bir uçuşla Kayseri’ye giderek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.


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