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Galatasaray'dan 1986-87 sezonu hatırlatması

Galatasaray Kulübü, Mesut Bakkal'ın teşvik primi itirafı sonrasında polemiklere neden olan 1986-1987 sezonuyla ilgili paylaşım yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray'ın 86-87 sezonu kadrosu

Galatasaray'ın 86-87 sezonu kadrosu

Mesut Bakkal'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabında 1986-1987 sezonunda Galatasaray'dan teşvik primi aldıklarını itiraf etmesi sonrası Beşiktaş ile sarı-kırmızılı kulüp arasında polemik çıktı.

Siyah-beyazlı kulüp söz konusu sezonda şampiyonluğunun kendileri adına yeniden tescil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Galatasaray da bugün 1986-1987 sezonu şampiyonluğuyla ilgili bir paylaşım yaptı. "Tarihte bugün" başlığıyla yapılan paylaşımda, Eskişehirspor'u Ali Sami Yen'de 2-1 yenerek şampiyonluğu ilan ettikleri maçın görüntülerine yer verildi.



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