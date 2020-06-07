Galatasaray'dan 1986-87 sezonu hatırlatması

Mesut Bakkal'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabında 1986-1987 sezonunda Galatasaray'dan teşvik primi aldıklarını itiraf etmesi sonrası Beşiktaş ile sarı-kırmızılı kulüp arasında polemik çıktı.
Siyah-beyazlı kulüp söz konusu sezonda şampiyonluğunun kendileri adına yeniden tescil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.
Galatasaray da bugün 1986-1987 sezonu şampiyonluğuyla ilgili bir paylaşım yaptı. "Tarihte bugün" başlığıyla yapılan paylaşımda, Eskişehirspor'u Ali Sami Yen'de 2-1 yenerek şampiyonluğu ilan ettikleri maçın görüntülerine yer verildi.
Tarihte Bugün | 33 yıl önce bugün Galatasarayımız, Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. #GStb 🔙 pic.twitter.com/Hz2Y2Zu56o
Tarihte Bugün | 33 yıl önce bugün Galatasarayımız, Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. #GStb 🔙 pic.twitter.com/Hz2Y2Zu56o— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 7, 2020
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