Galatasaray'dan derbide Yasin Kol'a sert tepki: İlk yarı biter bitmez paylaşıldı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını 1-0 önde kapatırken, devre arasında yaptığı sert açıklamayla hakem Yasin Kol’un kararlarına tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, derbinin ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikasının ardından Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hakem Yasin Kol’un kararlarına tepki gösterdi.
“Bu hakemlere rağmen 1-0 öndeyiz. Ne yaptığınızı, planlarınızı, içinizdeki kötülüğü görüyoruz. Bu düzen böyle gitmeyecek. Buradayız, susmayacağız! Sonunda yine iyiler kazanacak!”