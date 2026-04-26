Galatasaray'dan derbide Yasin Kol'a sert tepki: İlk yarı biter bitmez paylaşıldı

21:10 26/04/2026
Hakem Yasin Kol'a tepki.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını 1-0 önde kapatırken, devre arasında yaptığı sert açıklamayla hakem Yasin Kol’un kararlarına tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, derbinin ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasının ardından Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hakem Yasin Kol’un kararlarına tepki gösterdi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Bu hakemlere rağmen 1-0 öndeyiz. Ne yaptığınızı, planlarınızı, içinizdeki kötülüğü görüyoruz. Bu düzen böyle gitmeyecek. Buradayız, susmayacağız! Sonunda yine iyiler kazanacak!”





Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Göktaş tarih verdi