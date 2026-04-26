Galatasaraylı yıldız derbide cezalı duruma düştü: Samsunspor maçında yok

Süper Lig 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da yıldız isim gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig’in 31. haftasında oynanan derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, mücadelede yaşanan bir pozisyon sarı-kırmızılı ekip adına önemli bir kayba yol açtı.
Karşılaşma sırasında Uğurcan Çakır ile Jayden Oosterwolde arasında yaşanan tartışma sonrası hakem, Uğurcan Çakır’a sarı kart gösterdi. Bu kartla birlikte yıldız oyuncu cezalı duruma düştü.
Alınan bu kartın ardından Uğurcan Çakır, Süper Lig’de bir sonraki hafta oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.